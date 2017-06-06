Россия введет визовый режим с Украиной
Глава МИДа подчеркнул, что в адрес российских деятелей искусства "льется поток грязи", передает РИА Новости. "Когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами нон грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?" – возмутился он.
"Если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом", – подчеркнул Лавров. При этом он отметил, что ведомство не ведет никаких черных списков жителей Украины, "за исключением единичных случаев".
Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что юридически Киев готов к введению визового режима с Россией. "Это технический процесс. Если будет политическое решение, Украина готова", – пояснил он. "Я думаю, что этот вопрос актуален и он, как сказал секретарь СНБО, даже уже перезрел", – добавил он.
Напомним, на заседании Верховной рады Украины "Блок Петра Порошенко" проголосовал против введения визового режима с Россией. Депутаты заявили, что такое решение не может быть принято без тщательного анализа и подробного обсуждения.
Украина вводит визовый режим с Россией, или ещё одна вариация на тему "Прибить яйца к асфальту" pic.twitter.com/bRUaYxSBLf— Настасья Алексеевна (@nastusia_ru) 22 мая 2017 г.
В частности, лидер партии Алексей Гончаренко заявил, что во введении визового режима с Россией "есть много минусов, а плюсы не совсем очевидны". В связи с этим он добавил, что подобное решение пока не стоит в депутатской повестке дня.
Украина планомерно отключает себя от росссийских денег.Вот и про визовый режим опять забубнили.— Леший (@odinperun) 1 июня 2017 г.
Вопрос о введении визового режима с Россией поднимался еще в 2016 году. Тогда Алексей Гончаренко отверг эту идею, заявив, что в соседнем государстве трудятся тысячи украинцев, которые из-за подобного решения лишатся средств к существованию.
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