Дума за год разберет 20-тилетние "законодательные завалы"

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пообещал президенту Владимиру Путину за ближайший год "разобрать законодательные завалы", накапливавшиеся более 20 лет. По словам председателя Госдумы, к моменту начала работы седьмого депутатского созыва от предыдущих созывов осталось порядка 2020 законопроектов.



"Это законопроекты, которые вносились еще в 1994-95-м годах, некоторым из них более 20 лет", – рассказал Володин. Он отметил, что по закону, депутаты обязаны эти поправки рассмотреть, хотя многие из них потеряли актуальность и требуют доработки.

"Несмотря на это, мы их отрабатываем, – сообщил спикер Госдумы главе государства. – За прошедшее время где-то 49% уже рассмотрено этих законопроектов. По словам Володина, если депутаты будут продолжать работать в этом направлении такими же темпами, эти "законодательные завалы", "мы рассмотрим к маю следующего года полностью".

При этом он с сожалением констатировал, что на рассмотрение подобных законопроектов уходит время. "Коэффициент полезного действия невысокий – 14% мы принимаем законов от этого большого количества рассмотренных законопроектов, а все остальное идет на отклонение", – сообщил он.

Спикер добавил, что устаревшие документы отзывают правительство и законодательные собрания регионов. "Но есть законопроекты, где есть интересное, здравое зерно, основа, – заметил Вячеслав Володин. – И, конечно, важно, чтобы эта идея не была утрачена, поэтому мы ее вновь уже перевносим и пытаемся сохранить".

Спикер нижней палаты добавил, что с первого заседания нового депутатского созыва на рассмотрение парламентариев внесено 791 новый законопроект, из которых 201 уже рассмотрен. "С правительством нам осталось два месяца работы до отпусков, отрабатываем план приоритетных законов, которые необходимо принять, чтобы эффективно решались проблемы граждан", – доложил президенту Володин.

По его словам, Госдума обсудила с профильными министерствами и вице-премьерами план работы по этим поправкам "с тем чтобы планомерно, без спешки, без штурмовщины в течение июня-июля мы смогли рассмотреть законодательные инициативы правительства, депутатов, которые необходимо принять нам до ухода депутатов в отпуска". При этом, отмечает ТАСС, Вячеслав Володин высказался за рассмотрение законопроектов в нулевом чтении.