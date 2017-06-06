Путин предложил ввести присягу для получающих гражданство

Президент Владимир Путин предложил Госдуме подумать над введением церемонии принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство. Он предложил при рассмотрении соответствующей инициативы обратить внимание на опыт других стран.



"Когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее, – заявил он на встрече со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным. – Я бы просил Вас вместе с депутатами подумать и на эту тему".

В ответ председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что Госдума изучит международный опыт в этом вопросе. А затем, исходя из этого, а также российских традиций, предложит текст присяги или клятвы на верность стране, "чтобы гражданин, который получает гражданство, становится гражданином России, понимал ответственность этого решения".

Кроме того, отмечает ТАСС, глава государства обратил внимание на "чисто формальные вещи, когда человек при приеме в гражданство России сообщает о себе недостоверные данные". "Это формальная, чисто юридическая вещь, – сказал Владимир Путин. – Но она серьезная, основательная и на нее, конечно, тоже нужно обратить внимание".