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Политика

Россия отказалась финансировать ПАСЕ

Фото: facebook.com/ParliamentaryAssembly
Москва отказалась делать очередной взнос в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в размере 11 миллионов евро. Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, финансирование в течение года идет по этапам, и оставшаяся на конец года треть не будет перечислена.
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Россия заблокировала в текущем году часть взноса, предназначенного для финансирования ПАСЕ. Эта сумма составляет около 11 миллионов евро, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. По его словам, речь идет о приостановке перечисления трети всей годовой суммы.

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 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Финансирование в течение года идет по этапам, и треть, оставшаяся на конец года, не перечисляется, и все, – это почти 11 миллионов евро", – цитирует Володина ТАСС. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщала, что российский МИД работает над соответствующими юридическими вопросами по сокращению взноса России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Председатель Госдумы также прокомментировал ситуацию, связанную с импичментом Бюро ПАСЕ спикеру ассамблеи Педро Аграмунту после его поездки в Сирию вместе с российскими парламентариями. По мнению Володина, это сделали "его (Аграмунта) оппоненты, которые являются сторонниками недемократических процедур".

Спикер нижней палаты парламента считает, что подобного развития событий следовало ожидать. "Они просто нашли повод, им надо было его поблагодарить за то, что он, рискуя жизнью, слетал в Сирию, где идут боевые действия, и своими глазами увидел происходящее, послушать его, чтобы он рассказал, что происходит", – заявил он

Фото: duma.gov.ru

Напомним, Россия является одним из пяти основных плательщиков Совета Европы. Взнос является неделимым и идет на финансирование ПАСЕ, Комитета министров, Конгресса местных и региональных властей, а также Европейского суда по правам человека. Общая сумма, вносимая Россией, составляет около 40 миллионов евро. Москва полностью сделала взнос в Совет Европы за 2017 год.

Напомним, российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году Парламентская ассамблея дважды оставляла санкции в силе. В ответ Москва заявила, что приостанавливает свое участие в работе ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016-го делегация России отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на год.

Автор: Денис Попов6 июня 2017, 10:24

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