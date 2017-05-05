"Нежного" главу Еврокомиссии заметили пьяным на саммите

Западные СМИ сообщили о том, что председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер посетил саммит в Женеве в состоянии алкогольного опьянения. Многие участники мероприятия обратили внимание на то, что политик вел себя неадекватно.

Международные лидеры собрались вместе в Женеве, чтобы обсудить тупиковое положение Кипра, который оказался расколот между турками и греками. Однако странное поведение Жан-Клода Юнкера вызвало переполох на совещании, мешая его участникам сосредоточиться на повестке дня.

Во время собрания политик постоянно наталкивался на людей или мебель, начинал яростно с кем-то спорить или, наоборот, вдруг чересчур нежно общаться со своими подчиненными, передает The Sun со ссылкой на дипломатические источники. "Он вел себя очень странно и всем присутствующим было неловко. Было ясно, что Юнкер очень хорошо набрался", – заключил собеседник издания.

Напомним, слухи о пристрастии главы Еврокомиссии к алкоголю появились еще в июле прошлого года. Об этом сообщило издание Le Soir, отметив, что "заядлый курильщик Жан-Клод Юнкер никогда не скупится на вино или джин-тоник". А некоторые коллеги политика из Люксембурга и вовсе шутят: мол, Юнкер выглядит не очень хорошо, если не выпьет.

В материале упоминались два случая, когда глава Еврокомиссии повел себя нелепо, породив слухи о любви к спиртному. Первый случай произошел в мае 2015 года на саммите в Риге: политик отдал честь премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, встретив его словами "Идет диктатор!" и отвесив легкую пощечину.

Второй раз Юнкер опозорился в июне того же года на пресс-конференции Европейского совета. Тогда многие обратили внимание на его шаткую походку и заикание, хоть эти факты и не были официально обнародованы. Кроме того, политик часто пропускает еженедельные заседания Еврокомиссии. По всей видимости, здоровье Юнкера пошатнулось – он уже не так активен, сделало вывод издание.