Обиженная Клинтон плетет заговор против Трампа

Проиграв президентскую гонку, Хиллари Клинтон не намерена отступать. Представитель демократов планирует создать группу единомышленников, которые будут бороться с властью Дональда Трампа.

По информации источников, уже известно имя того, кто займется привлечением инвестиций в политическую группу Хиллари Клинтон. Речь идет о экс-заместителе главы внешнеполитического ведомства Джудит Маккейл, передает РИА ФАН.

Организация, которая будет противостоять политике американского лидера, получит название "Вместе вперед". В ближайшее время Клинтон планирует провести встречи с потенциальными инвесторами движения.

Ранее экс-кандидат в президенты США сообщила, что проиграла выборы из-за российских хакеров. В ответ Трамп поиздевался над Клинтон. "Отношения Трампа с Россией используются демократами в качестве оправдания за провал на выборах. Может быть, просто Трамп провел великолепную кампанию?" – язвительно отметил он.

Политик прокомментировал и заявление бывшей соперницы о главе ФБР Джеймсе Коми, которого она также винит в своем фиаско. По словам хозяина Белого дома, руководитель спецслужбы – "лучшее, что когда-либо случалось с Хиллари Клинтон, так как он предоставил ей свободный доступ ко многим плохим вещам".