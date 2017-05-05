Обиженная Клинтон плетет заговор против Трампа
По информации источников, уже известно имя того, кто займется привлечением инвестиций в политическую группу Хиллари Клинтон. Речь идет о экс-заместителе главы внешнеполитического ведомства Джудит Маккейл, передает РИА ФАН.
Организация, которая будет противостоять политике американского лидера, получит название "Вместе вперед". В ближайшее время Клинтон планирует провести встречи с потенциальными инвесторами движения.
Ранее экс-кандидат в президенты США сообщила, что проиграла выборы из-за российских хакеров. В ответ Трамп поиздевался над Клинтон. "Отношения Трампа с Россией используются демократами в качестве оправдания за провал на выборах. Может быть, просто Трамп провел великолепную кампанию?" – язвительно отметил он.
Политик прокомментировал и заявление бывшей соперницы о главе ФБР Джеймсе Коми, которого она также винит в своем фиаско. По словам хозяина Белого дома, руководитель спецслужбы – "лучшее, что когда-либо случалось с Хиллари Клинтон, так как он предоставил ей свободный доступ ко многим плохим вещам".
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