"Единая Россия" поддержала назначение Бречалова

В руководстве "Единой России" уверены, что новый глава Удмуртии Александр Бречалов придаст новый импульс развитию республики. Об этом заявил первый замруководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев.

Удмуртия обладает значительным потенциалом роста, и приход к руководству республикой Александра Бречалова – серьезная заявка на реализацию этого потенциала, считает парламентарий.

Он считает, что приход Бречалова в республику может серьезно оживить ситуацию. "Я его достаточно хорошо знаю и, на мой взгляд, это одно из наиболее удачных назначений последнего времени", – сказал депутат, представляющий в Госдуме Удмуртию.

Он обратил внимание на то, что республика обладает значительным потенциалом – в республике есть нефть, леса, основанное на молочном животноводстве сельское хозяйство, оборонная промышленность. "Но, к сожалению, там много застарелых проблем. В том числе, отсутствует достаточное количество внешних инвестиций", -отметил Исаев.





По словам представителя парламентского большинства, Бречалов – "человек, который имеет бизнес-подход, но при этом является общественником, умеющим слышать общество". Кроме того, Бречалов хорошо знает законодательство, поскольку занимался работой над законами в качестве секретаря Общественной палаты, добавил Исаев.

В свою очередь, секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов отметил, что новому главе Удмуртии предстоит непростая работа. Ее итогом, считает депутат, должно стать восстановление доверия жителей региона к власти.

Неверов подчеркнул, что у Бречалова хорошее экономическое образование, опыт работы управленца в бизнесе и общественных проектах, таких как Общероссийский народный фронт.

Сегодня, 4 апреля президент Владимир Путин назначил секретаря Общественной палаты Александра Бречалова исполняющим обязанности главы Удмуртии. Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что губернатор республики Александр Соловьев был задержан по подозрению в получении взятки в размере 140 миллионов рублей и во вторник доставлен в Москву.