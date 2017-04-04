"Единая Россия" выберет темы для дебатов на праймериз

"Единая Россия" выберет темы для дебатов на предстоящих праймериз с помощью голосования в социальных сетях. Уже сейчас отдать свой голос за понравившуюся тему можно на страничках групп региональных отделений партии в Facebook и ВКонтакте.

Дебаты стартуют 8 апреля и завершатся 21 мая. Региональные оргкомитеты будут в постоянном режиме отслеживать результаты пользовательского голосования и с их учетом определять темы для предстоящих дебатов. Как отметил заместитель секретаря Генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко, партия считает важным спросить у жителей регионов, по каким вопросам они хотели бы услышать позицию кандидатов в первую очередь.

"Люди должны сформировать свое отношение к кандидатам, четко понимать, как они ориентируются в тех проблемах, которые волнуют жителей региона, что предлагают для их решения", – сказал парламентарий.

По словам Ревенко, неправильно ограничивать выбор или навязывать какие-то вопросы для обсуждения. "Жители регионов должны получить подробные ответы на те вопросы, которые их реально волнуют. От этого напрямую зависит количество избирателей, которые примут участие в предварительном голосовании, а это в свою очередь повлияет на качество отбора кандидатов, которых партия выдвинет на выборы", – отметил замсекретаря Генсовета "Единой России".

Предложения, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в перечень тем, по которым пройдут дебаты кандидатов. Прием заявок для кандидатов на участие в предварительном голосовании "Единой России" будет проходить до 27 апреля включительно.

Единый день предварительного голосования "Единой России" состоится 28 мая в тех регионах, в которых 10 сентября запланированы выборы в региональные парламенты и городские думы административных центров.



Накануне, 3 апреля "Единая Россия" запустила в выборных регионах горячие линии для желающих принять участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов в органы государственной власти и местного самоуправления. Потенциальные кандидаты и избиратели смогут задать вопросы о процедуре предварительного голосования, получить консультацию и уточнить адрес своего избирательного участка.

Для участия в предварительном голосовании "Единой России" зарегистрировались более тысячи человек, из них около 40% являются беспартийными. Более половины участников – представители сферы образования, врачи и предприниматели. В числе зарегистрировавшихся есть и лидеры НКО.

"Единая Россия" – единственная политическая сила, которая практикует раннее знакомство избирателей с кандидатами, презентуя их на открытых и полуоткрытых площадках за несколько месяцев до начала выборной кампании. Первые праймериз партия провела в 2007 году.