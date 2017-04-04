Мама запрещала Лаврову танцевать с мальчиками

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на шутку госсекретаря США Рекса Тиллерсона в свой адрес. Американский политик заявил, что с Лавровым "нельзя танцевать танго".

Российский дипломат остроумно парировал на высказывание Тиллерсона. Он отметил, что слышал о таком "разговоре" госсекретаря США в рамках встречи глав МИД стран НАТО.

"Мне тоже мама запрещала с мальчиками танцевать", — цитирует Лаврова RT. "Если это так, если Рекс Тиллерсон чувствует, что он еще не со всеми может танцевать, ну, мы готовы помочь. Человек он очень опытный, уверен, что научится быстро", — добавил министр иностранных дел России. Кроме того, Лавров заявил, что в Москве по-прежнему ожидают визита Тиллерсона в Россию.

Госсекретарь США 2 апреля проводил встречу с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Говоря об отношениях России и США, один из дипломатов отметил, что "для танго нужны двое". В ответ на это Тиллерсон позволил себе шутку в адрес главы российского МИДа.

Политик заявил, что танец с Лавровым у него не получится, потому что российскому министру "не позволено танцевать". Эти слова вызвали аплодисменты собравшихся.

Вместе с тем в ходе своего официального выступления в Брюсселе глава Госдепа выразил непоколебимую поддержку НАТО. "Приверженность Соединенных Штатов НАТО тверда, и этот альянс остается основой трансатлантической безопасности. США серьезно настроены на то, чтобы у НАТО был потенциал для поддержания нашей коллективной безопасности", – цитирует Тиллерсона "Ино ТВ".