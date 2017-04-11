Визит британских политиков в Крым разозлил Киев

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко направила письмо лидеру Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Полу Наттоллу. В нем она выразила протест в связи с посещением ее членами Крыма с 19 по 21 марта 2017 года.

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