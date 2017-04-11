Визит британских политиков в Крым разозлил Киев
В пресс-службе посольства Украины в Великобритании напомнили, что посещение Крыма иностранными гражданами возможно только по специальному разрешению Государственной миграционной службы Украины через пункты въезда – выезда. Их, в свою очередь, контролируют украинские власти.
Посещение британцами Крыма очень разозлило официальный Киев. "Вопреки многочисленным предупреждениям со стороны украинской стороны указанные представители UKIP демонстративно нарушили законодательство Украины и международное право, пренебрегли официальной позицией Великобритании, которая твердо стоит на защите суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщает пресс-служба посольства.
В ведомстве подчеркнули, что "украинская власть адекватно будет реагировать на любые факты нарушения установленного порядка и привлекать нарушителей к ответственности". Одним из таких наказаний является запрет на въезд на территорию Украины.
Отметим, поездка делегации зарубежных политиков, в том числе и представителей Партии независимости Великобритании Найджела Суссмен и Ричарда Вуда, имела ознакомительный характер. Несмотря на это, служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну четырем европейским депутатам. Суссмен тогда заявил, что не увидел каких-либо нарушений на полуострове.
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