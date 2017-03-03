Сербские депутаты оглушили Могерини "российским свистом"

Сербские депутаты чрезвычайно холодно встретили главу европейской дипломатии. В зале парламента Федерику Могерини приветствовали громким свистом, пророссийскими лозунгами и стуком по столам.

Во время появления Могерини в зале заседаний сербского парламента раздался свист, затем депутаты стали скандировать: "Сербия, Россия, нам не нужен Евросоюз!". Выступлению главы европейской дипломатии особенно мешали представители Сербской радикальной партии. Часть депутатов сидели с табличками, на которых по-английски и по-сербски было написано: "Сербия не верит Брюсселю".

Федерика Могерини привезла в Сербию, как ей самой показалось, радостные вести. Она заявила, что страна может занять место покидающей ЕС Великобритании. "Рассматривая будущее Евросоюза, мое послание Сербии и всему региону заключается в том, что ЕС будет состоять не только из 27 стран-членов. Вместо одной страны, которая вышла из ЕС, придут новые, и Сербия будет одной из них", – заявила Могерини под свист и стук по столам.

Позже она сказала, что не смущена поведением группы депутатов, устроивших шум во время ее выступления в парламенте. "Это политика. Нелегко быть грубым по отношению к женщине, но таков политический антураж и проявление разных подходов к пути, на который встала Сербия", - сказала дипломат.

После холодной встречи в парламенте Могерини провела переговоров с сербским премьером Александром Вучичем, на которой выразила надежду, что послание о европейском пути Сербии, которое она хотела донести, было слышно в парламенте, несмотря на шум.





После общения с Могерини сербский премьер заявил, что планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным и не собирается спрашивать для этого разрешения у главы европейской дипломатии.

Турне Могерини по Балканам не задалось с самого начала. До Сербии он была в Черногории, где главе европейской дипломатии пришлось выступить перед полупустым залом парламента, поскольку оппозиционные депутаты бойкотируют заседания, требуя провести внеочередные выборы. Следующим пунктом визита должна была стать Босния и Герцеговина, однако из-за тумана в аэропорту Сараево вылететь туда Могерини не смогла.



