Порошенко стал президентом поневоле
Петр Порошенко был избран президентом Украины на досрочных выборах в 2014 году в первом туре, за него проголосовали 54,7% избирателей. Следующие выборы должны пройти на Украине в 2019 году.
Однако, есть предположения, что Петр Порошенко может и не дождаться окончания срока своих полномочий. Как писали Dni.Ru, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник обвинил президента Украины в подготовке бегства в Испанию. Экс-парламентарий заявил, что президент самолетами вывозит деньги в эту страну.
Стоит отметить, ранее эксперты заявили, что на Украине в скором времени может смениться власть. Поспособствовать этому, по их мнению, должна нынешний посол США на Украине Мари Йованович, которая за умение создавать искусственные политические кризисы получила прозвище "могильщик президентов".
Порошенко обвиняют в попытке бегства в Испаниюhttps://t.co/g1RkDRi8Py— Телеканал ЗВЕЗДА (@zvezdanews) 2 марта 2017 г.
Фото: president. gov. ua#порошенко #испания #бегство pic.twitter.com/8dufymRBRh
О том, что Порошенко готовит пути отступления рассказал и экс-депутат Рады Олег Царев. По его информации президент строит себе виллу в Испании. По предположению политика, Порошенко осознает, что добровольческие батальоны быстро его сместят, как только почувствуют, что он теряет поддержку Запада.
"Порошенко до сих пор остается у власти только потому, что, сделав переворот, нацисты боятся не получить мировой поддержки, мирового признания", – заявил Царев. При этом в случае новой смены власти Порошенко не сможет укрыться в России или Белоруссии. Осознавая это, он подготовил себе дом в Испании, добавил бывший нардеп.
Между тем, по данным журнала Forbes, в 2017 году Порошенко занял шестое место в рейтинге самых богатых людей Украины, его состояние оценивается в 858 миллионов долларов. Порошенко является основателем кондитерской корпорации Roshen – одного из крупнейших европейских производителей кондитерских изделий, владеет Луцким автомобильным заводом и корпорацией "Богдан". Ему также принадлежит "Пятый канал" украинского телевидения.
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