Порошенко стал президентом поневоле

Президент Украины Петр Порошенко сделал неожиданное признание. Разговорившись во время визита в Харьков с местным школьником, лидер страны сказал, что не собирался становиться президентом.

Ученик одной их харьковских школ спросил Порошенко – сможет ли он стать президентом, если будет хорошо учиться. "Я никогда не ставил перед собой такой цели, я строил заводы и давал людям рабочие места. И когда Украина нуждалась в помощи, я не думал, что получу я. Хочу тебя заверить, если ты будешь думать, чем ты полезен стране, то не останешься незамеченным", – ответил Порошенко на вопрос школьника.

Петр Порошенко был избран президентом Украины на досрочных выборах в 2014 году в первом туре, за него проголосовали 54,7% избирателей. Следующие выборы должны пройти на Украине в 2019 году.

Однако, есть предположения, что Петр Порошенко может и не дождаться окончания срока своих полномочий. Как писали Dni.Ru, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник обвинил президента Украины в подготовке бегства в Испанию. Экс-парламентарий заявил, что президент самолетами вывозит деньги в эту страну.

Стоит отметить, ранее эксперты заявили, что на Украине в скором времени может смениться власть. Поспособствовать этому, по их мнению, должна нынешний посол США на Украине Мари Йованович, которая за умение создавать искусственные политические кризисы получила прозвище "могильщик президентов".

О том, что Порошенко готовит пути отступления рассказал и экс-депутат Рады Олег Царев. По его информации президент строит себе виллу в Испании. По предположению политика, Порошенко осознает, что добровольческие батальоны быстро его сместят, как только почувствуют, что он теряет поддержку Запада.

"Порошенко до сих пор остается у власти только потому, что, сделав переворот, нацисты боятся не получить мировой поддержки, мирового признания", – заявил Царев. При этом в случае новой смены власти Порошенко не сможет укрыться в России или Белоруссии. Осознавая это, он подготовил себе дом в Испании, добавил бывший нардеп.





Между тем, по данным журнала Forbes, в 2017 году Порошенко занял шестое место в рейтинге самых богатых людей Украины, его состояние оценивается в 858 миллионов долларов. Порошенко является основателем кондитерской корпорации Roshen – одного из крупнейших европейских производителей кондитерских изделий, владеет Луцким автомобильным заводом и корпорацией "Богдан". Ему также принадлежит "Пятый канал" украинского телевидения.