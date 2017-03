"Желанный" российский посол свел с ума американцев

Ситуация вокруг российского посла начала накаляться несколько недель назад. Американские СМИ и некоторые политики приписывают ему множество прегрешений – от якобы вербовки в "шпионы Москвы" до влияния на некоторых высокопоставленных членов администрации нового американского лидера.

К ситуации подключилась американская пресса, которая начала по новой раскручивать маховик антироссийской истерии, вновь обвиняя Москву во вмешательстве во внутриполитическую жизнь в США. Местные СМИ пестрят такими заголовками, как "Российский посол Сергей Кисляк – самый опасный дипломат в Вашингтоне", "Шпион, дипломат или и то и другое? Российский посол Сергей Кисляк в центре споров вокруг Трампа" и ряд других.

Впрочем, представители американской общественности с иронией восприняли обвинения от американских политиков и СМИ в адрес российского дипломата. Так, известная актриса Сара Джессика Паркер написала в своем Instagram-аккаунте: "Не могла не поинтересоваться... неужели российский посол встречался со всеми, кроме меня?"

В свою очередь, политический аналитик Брит Хум шутливо прокомментировал ситуацию на своей странице в Twitter: "Последний раз, когда я заходил в сенатскую столовую, Дайэнн Файнстайн (член Демократической партии США. – Прим. ред.) обедала с российским послом. Я никогда раньше не задумывался об этом".

The last time I was in the Senate dining room, Feinstein was having lunch with the Russsian amb. I never gave it a second thought. https://t.co/azR0M5LrkK