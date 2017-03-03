Володин надеется на победу здоровых сил на выборах в Армении

В ходе визита в Армению спикер Госдумы высказался по поводу стартующей через несколько дней избирательной кампании в парламент республики. Он отметил, что рассчитывает на "победу здоровых сил", которые продолжат развивать отношения между Москвой и Ереваном.

Вячеслав Володин рассчитывает на победу сил, настроенных на развитие контактов с Россией. Об этом он заявил в ходе визита в Армению, где ранее уже провел встречи с президентом республики Сержем Саргсяном и председателем национального собрания страны Галустом Саакяном.



"Выборы приходят и уходят, а отношения поддерживать и выстраивать надо будет и после выборов, – подчеркнул председатель нижней палаты российского парламента. – Мы исходим из того, что наши отношения носят стратегический характер, мы исходим из того, что эти отношения базируются на обсуждении конкретных вопросов".

Спикер Госдумы выразил надежду, что по результатам выборов в парламент Армении победят те, кто одной из главных задач видит развитие стратегических связей с Россией. "Мы, конечно, надеемся, победят здоровые силы, те, которые хотели бы в основе своей политики видеть развитие наших контактов", – сказал Володин. Он напомнил, что избирательная кампания в Армении начнется буквально через несколько дней.







Помимо проведения переговоров с высшими лицами республики, Вячеслав Володин также посетил мемориальный комплекс в Ереване, посвященный жертвам геноцида армян. Председатель нижней палаты возложил цветы к Вечному огню, а также осмотрел экспозицию музея, где хранятся документы и фотографии, свидетельствующие об истреблении армян турками в начале прошлого века.







Напомним, в столицу Армении Вячеслав Володин прибыл с однодневным визитом. В состав делегации также вошли председатели трех комитетов Госдумы: по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками – Леонид Калашников, по транспорту и строительству – Евгений Москвичев, по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций – Сергей Гаврилов. Вместе с парламентариями в Армению также прибыли председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов и председатель Заксобрания Краснодарского края Владимир Бекетов.