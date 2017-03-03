Зачем Лукашенко хочет переписать историю

Александр Лукашенко рискует пойти по пути Киева, поддерживая чисто националистическую версию об исключительности белорусской истории. Недавние заявления президента Белоруссии, поддержавшего новый школьный учебник истории, свидетельствуют о недальновидности Лукашенко, полагают эксперты, опрошенные Dni.Ru.

Президент Белоруссии строит планы по формированию гордой и независимой нации, он выступил в поддержку школьного учебника, обосновывающего исключительность белорусской истории. "Здесь если и есть какой-то национализм, то это национализм здравый. Будет хороший учебник в школах и в вузах – сможем повернуть умы, сформировать гордую за себя нацию", – заявил глава государства.

В Белоруссии на соискание государственной премии выдвинут цикл научных работ "Истоки белорусской государственности: Полоцкая и Витебская земли в IX – XVIII веках". В них по-новому раскрывается процесс формирования территорий восточнославянских раннегосударственных образований и их центров. Из работ следует, что белорусская государственность начала формироваться в середине IX века. Становление Полоцка в качестве центра государственного образования проходило на местной племенной основе, в то время как в Новгороде и Киеве для этого приглашали варягов, утверждают белорусские ученые.

Зачем Лукашенко противопоставляет Белоруссию "русскому миру" и идет по пути украинских националистов? Киевские власти и примкнувшие к ним бандеровцы, активно в течение последних лет промывая мозги своим согражданам концепцией "Украина – не Россия", поставили страну на грань распада. Если подобная теория о "тысячелетней белорусской государственности" будет внедряться в молодые умы белорусов, не трудно представить, чем закончатся такой научный эксперимент.

На Украине эти процессы происходили стихийно и не управлялись какой-то конкретной рукой внутри страны. Аналогичное "коллективное бессознательное" реализуется и в Белоруссии, но, поскольку подобного рода идеологические процессы в стране контролируются государством, то создается иллюзия того, что украинский сценарий там невозможен, полагает генеральный директор Института ЕврАзЭс Владимир Лепехин.

"Майдан на Украине стал кульминацией процессов, которые шли в мозгах людей в течение длительного времени. В Белоруссии, несмотря на то, что большинство граждан живет идеалами добрососедства, со временем и там происходит если не деградация, то постепенное оглупление – отход от исторической правды, от науки, от способности мыслить", – сказал эксперт.

Лепехин убежден, что в идеологическом плане Белоруссия сейчас "гниет", но пока не такими темпами, как Украина. Политолог предположил, что рано или поздно этот процесс приведет к определенному общественному всплеску, но по форме он не будет похож на украинский майдан.

"Если власть начинает продвигать национальную идею в отрыве от исторической правды, то она не в состоянии управлять националистами. Она может с ними только заигрывать."

Президент Белоруссии заигрывает с националистами и в последнее время ищет для себя новые точки опоры для того, чтобы проводить, как ему представляется, более независимую внешнюю политику, а во внутренней старается не ориентироваться на пророссийские силы, уверен ведущий научный сотрудник РАНХиГС Сергей Беспалов.

"Отношения с российским руководством у Лукашенко становятся все более проблемными и напряженными, но я не думаю, что Белоруссия пойдет по пути Украины", – сказал эксперт и напомнил, что такие уродливые формы национализма, как, к примеру, доминирующие Западной Украине, отсутствуют в Белоруссии.

Белорусский политолог и философ Алексей Дзермант мыслит по-другому. Он убежден в том, что национальный консенсус в его стране годами был сформирован вокруг "соцпакета" и страха перед национально-религиозными конфликтами периода распада СССР. "При попытке заменить это на "национальную гордость" и "веру" мы покатимся к украинскому сценарию – конфликту идентичностей на фоне кризиса", – написал Дзермант на своей странице в Facebook.

О том, что опасная игра на националистическом поле может привести Александра Лукашенко к украинскому сценарию, президента Белоруссии предупредили и на более высоком уровне. "Лукашенко одобрил учебник об истоках Беларуси как государства. Ни одна нация не может без истории. Важно, чтобы это не повело Минск по пути Киева", – написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.