Зачем Лукашенко хочет переписать историю

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Сергей Соседов: Половина нашего шоу-бизнеса – геи
Кончаловский сообщил о потере Маши
Эрнст запретил Диане Шурыгиной говорить
партнеры
Вторник 7 марта
Лента новостей
13:09
Цывина потеряла ребенка после спектакля
12:52
Роналду развлекся с танцующим миллионером
12:43
Киев перекрыл Луганску воду
12:30
В Коми грузовик протаранил пассажирский поезд
12:09
Россия признана одной из лучших стран мира
12:04
Пойманная с поличным москвичка выдала любовника за насильника
11:56
Путин помиловал осужденную за SMS россиянку
11:55
Чем занимается Мэрил Стрип после провала на "Оскаре"
11:45
Под Москвой поезд разорвало надвое на ходу
11:42
Врачи спасают глаз сыну известной модели
11:37
Егор Дружинин объяснил свой уход из шоу "Танцы"
11:37
Chevrolet Tahoe: Большой, черный, страшный
11:32
Собака открыла дверь врачам и спасла жизнь хозяину
11:29
Джигарханян с женой покинули Россию
11:25
На юго-востоке Москвы жестоко избили безработного
11:24
Военные повара поразили изысканными блюдами
11:21
Ставшая мужчиной актриса обручилась с визажистом
10:51
Диану Шурыгину позвали на "Дом-2"
10:48
Российский хоккеист извинился за отказ от секса с негритянкой
10:31
Россиянки чаще получают подарки от женщин
10:23
Как герои "На игле 2" пытаются загладить грехи
10:16
Пьяного полицейского на Ferrari поймали в центре Москвы
10:08
Отзывчивый тагильчанин сломал девушке ногу (видео)
09:52
"Шарики-ледышки" сковали Москву (фото)
09:48
Женщинам разрешат кормить детей грудью на работе
09:46
Самые красивые женщины российской политики
09:37
Литвинова спряталась после скандала
09:29
Воры стащили сейф с 1,5 млн из конторы на севере Москвы
09:16
Сечину и Миллеру будут начислять зарплату по-новому
09:14
В Москве обнаружили тело юноши с простреленной головой
09:05
Буланова отметила праздник с бывшим мужем
09:03
В центре Москвы угнали Mercedes за 8 миллионов
08:55
Россия заплатила ООН больше $77 млн
08:44
Леопард растерзал питона из-за котенка (видео)
08:34
Джигурда: У нас с Анисиной будет третий ребенок
08:28
WADA потратило целое состояние на преследование России
07:59
Последствия крупного ДТП в Москве попали на видео
22:30
Бородина ответила на грубость Кушанашвили
22:08
Почему воспитательница Чудновец стала жертвой соцсетей
21:55
При пожаре на востоке Москвы погиб человек
21:46
Мажор на Ferrari был лишен водительских прав
21:19
Старушка пыталась обчистить магазин по схеме из сериала
21:11
Что подарить женщине на 8 марта
21:05
Осужденная за репост воспитательница вышла на свободу
20:50
На востоке Москвы водитель сбил мать с коляской
20:44
Раздевшаяся за 15 тысяч студентка пожаловалась на травлю
20:34
Попавшийся на взятке генерал носил куртку из страуса за 2,3 млн
20:15
Конфликтов между украинцами и переселенцами из ДНР стало больше
20:07
Российский студент пропал без вести в Великобритании
19:58
В центре Москвы водитель Lexus сбил бабушку с двумя детьми
19:31
Курильщикам подготовили новые запреты
19:15
Киркоров о страшной болезни Юдашкина
18:58
Кто стоит за "группами смерти"
18:51
У Проскуряковой сдали нервы из-за беременности
18:43
В желудке черепахи нашли клад
18:33
Выигравшей в лотерею британке надоел шикарный особняк
18:32
Олимпиада и Крым сделали Россию сильнее
18:18
Российские женщины полюбили отдых в одиночестве
18:10
Орнелла Мути госпитализирована с серьезной травмой
18:02
Какие группы крови грозят импотенцией
18:01
Генерал в Москве попался на многомиллионной взятке
17:54
Навка и Барановская порадовали игривыми нарядами
17:47
Шурыгина поссорила Шаляпина с Солнцевым
17:46
Откровенные фото Любови Толкалиной
17:43
Сколько стоит коттедж в Крыму
17:26
Умер первый исполнитель роли Иисуса Олег Казанчеев
17:07
Как стать красивее за сутки до праздников
17:05
Житель Москвы сдал сбежавшего в "ИГ" сына
17:04
Пожар в московской девятиэтажке попал на видео
17:02
Москвич угрожал сжечь "Почту России" за отказ выдать пенсию
16:44
Пьяный москвич с японским мечом напал на прохожих
16:44
Шурыгина на новом шоу Малахова в сексуальном платье
16:43
Топ-5 звездных пластических операций
16:38
Кузнецова поддержала отмену приговора Чудновец
16:33
Гонявший на Ferrari москвич оказался сыном миллионера
16:30
Как обезопасить себя от рака груди
16:30
Женщин вдохновит новый аромат
16:26
Где россияне проведут отпуск
16:25
Чем звезде "Дома-2" грозит восстановление девственности
16:18
Толстый енот устроил погром на кухне (видео)
16:13
Вышла четвертая часть "Пусть говорят" с Дианой Шурыгиной
15:53
Путин преподнес букет роскошной Терешковой
15:42
Медведев ускорил в три раза выдачу маткапитала
15:37
"Бомбила" Песков поставил на уши россиян
15:32
В 2017 году в Москве откроют 19 новых станций метро
15:05
В РПЦ назвали ВИЧ выдумкой
14:55
Мажором на Ferrari занялись в ГИБДД
14:53
Лолита – Пугачевой: Спасибо, что вы ушли в декрет!
14:44
В Китае нашли помощников "ИГ"
14:35
Назван размер iPhone 8
14:34
Стас Пьеха рассказал о болезни двухлетнего сына
14:33
Фадеев заступился за оскорбленного Литвиновой "ампутанта"
14:25
Российского солдата застрелил снайпер в Сирии
14:12
Как гей-пропаганда захватила детские фильмы
14:08
Актриса Ирина Пегова о роли в порнофильме
14:08
Персональный ад родившей женщины
14:00
Ракеты КНДР взволновали Кремль
13:52
Мужчина расплатился за интим с подростком газетой
13:34
Друг Лизы Песковой трагически погиб
13:27
Рудковская высказалась о болезни Билана
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вместе с хрущевками под снос попадут московские девятиэтажки
Шурыгина на новом шоу Малахова в сексуальном платье
Как "советский Ален Делон" ломал жизни своим жертвам
Валерий Леонтьев отказался возвращаться в Россию
Диму Билана выхаживают врачи
Лолита о Бузовой: Лучше петь, чем попасть в психиатрическую больницу
Политика

Зачем Лукашенко хочет переписать историю

Александр Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Александр Лукашенко рискует пойти по пути Киева, поддерживая чисто националистическую версию об исключительности белорусской истории. Недавние заявления президента Белоруссии, поддержавшего новый школьный учебник истории, свидетельствуют о недальновидности Лукашенко, полагают эксперты, опрошенные Dni.Ru.
прочитано 18280 раз
Президент Белоруссии строит планы по формированию гордой и независимой нации, он выступил в поддержку школьного учебника, обосновывающего исключительность белорусской истории. "Здесь если и есть какой-то национализм, то это национализм здравый. Будет хороший учебник в школах и в вузах – сможем повернуть умы, сформировать гордую за себя нацию", – заявил глава государства.

В Белоруссии на соискание государственной премии выдвинут цикл научных работ "Истоки белорусской государственности: Полоцкая и Витебская земли в IX – XVIII веках". В них по-новому раскрывается процесс формирования территорий восточнославянских раннегосударственных образований и их центров. Из работ следует, что белорусская государственность начала формироваться в середине IX века. Становление Полоцка в качестве центра государственного образования проходило на местной племенной основе, в то время как в Новгороде и Киеве для этого приглашали варягов, утверждают белорусские ученые.

ПО ТЕМЕ

Почему Лукашенко устроил демарш

Лукашенко готовит "ползучий Майдан" против России

Зачем Лукашенко укрылся в Сочи

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Зачем Лукашенко противопоставляет Белоруссию "русскому миру" и идет по пути украинских националистов? Киевские власти и примкнувшие к ним бандеровцы, активно в течение последних лет промывая мозги своим согражданам концепцией "Украина – не Россия", поставили страну на грань распада. Если подобная теория о "тысячелетней белорусской государственности" будет внедряться в молодые умы белорусов, не трудно представить, чем закончатся такой научный эксперимент.

На Украине эти процессы происходили стихийно и не управлялись какой-то конкретной рукой внутри страны. Аналогичное "коллективное бессознательное" реализуется и в Белоруссии, но, поскольку подобного рода идеологические процессы в стране контролируются государством, то создается иллюзия того, что украинский сценарий там невозможен, полагает генеральный директор Института ЕврАзЭс Владимир Лепехин.

"Майдан на Украине стал кульминацией процессов, которые шли в мозгах людей в течение длительного времени. В Белоруссии, несмотря на то, что большинство граждан живет идеалами добрососедства, со временем и там происходит если не деградация, то постепенное оглупление – отход от исторической правды, от науки, от способности мыслить", – сказал эксперт.

Лепехин убежден, что в идеологическом плане Белоруссия сейчас "гниет", но пока не такими темпами, как Украина. Политолог предположил, что рано или поздно этот процесс приведет к определенному общественному всплеску, но по форме он не будет похож на украинский майдан.

"Если власть начинает продвигать национальную идею в отрыве от исторической правды, то она не в состоянии управлять националистами. Она может с ними только заигрывать."

Президент Белоруссии заигрывает с националистами и в последнее время ищет для себя новые точки опоры для того, чтобы проводить, как ему представляется, более независимую внешнюю политику, а во внутренней старается не ориентироваться на пророссийские силы, уверен ведущий научный сотрудник РАНХиГС Сергей Беспалов.

"Отношения с российским руководством у Лукашенко становятся все более проблемными и напряженными, но я не думаю, что Белоруссия пойдет по пути Украины", – сказал эксперт и напомнил, что такие уродливые формы национализма, как, к примеру, доминирующие Западной Украине, отсутствуют в Белоруссии.

Белорусский политолог и философ Алексей Дзермант мыслит по-другому. Он убежден в том, что национальный консенсус в его стране годами был сформирован вокруг "соцпакета" и страха перед национально-религиозными конфликтами периода распада СССР. "При попытке заменить это на "национальную гордость" и "веру" мы покатимся к украинскому сценарию – конфликту идентичностей на фоне кризиса", – написал Дзермант на своей странице в Facebook.

О том, что опасная игра на националистическом поле может привести Александра Лукашенко к украинскому сценарию, президента Белоруссии предупредили и на более высоком уровне. "Лукашенко одобрил учебник об истоках Беларуси как государства. Ни одна нация не может без истории. Важно, чтобы это не повело Минск по пути Киева", – написал в Twitter  российский сенатор Алексей Пушков.

Автор: Александр Пельт3 марта 2017, 21:29

Политика

Саакашвили пытался убить Лужкова
Сумасшедшая Украина обвинила Россию в семи грехах
Меркель мчится на поклон к Трампу
Трамп распсиховался на глазах у дочери и зятя

Шоу-бизнес

Бари Алибасов высмеял шоу-бизнес и "Евровидение"
Шаляпин рассказал о закулисье "Пусть говорят" с Шурыгиной
Врачи спасают глаз сыну известной модели
Егор Дружинин объяснил свой уход из шоу "Танцы"

Проишествия

Житель Москвы сдал сбежавшего в "ИГ" сына
Москвич угрожал сжечь "Почту России" за отказ выдать пенсию
Как российский генерал лишился ног в Сирии
Москвичка бросилась из окна во время пожара

Lifestyle

Чем занимается Мэрил Стрип после провала на "Оскаре"
Военные повара поразили изысканными блюдами
Как герои "На игле 2" пытаются загладить грехи
Что подарить женщине на 8 марта
Шоу-бизнес

Джигурда: У нас с Анисиной будет третий ребенок

Эксцентричный артист дал откровенное интервью
Политика

Трамп решил показать Путину зубы

Президент США внезапно пошел против России
Шоу-бизнес

Егор Дружинин объяснил свой уход из шоу "Танцы"

Проект лишился одного из самых ярких и любимых наставников
Шоу-бизнес

Цывина потеряла ребенка после спектакля

Популярная актриса дала откровенное интервью

Гороскоп

Больному Диме Билану дали год
Астрологический прогноз с 6 по 12 марта 2017 года
Как выбрать лучшую жену по гороскопу
Как Крыса помогла Тимошенко

Фоторепортажи

Откровенные фото Любови Толкалиной
Навка и Барановская порадовали игривыми нарядами
Группа "Винтаж" вышла в свет в трусах
Модники московского метро

Спорт

Беременная Алия Мустафина сильно располнела
Российский хоккеист изящно обыграл вратаря в НХЛ (видео)
Худеющего российского бойца экстренно доставили в больницу
WADA и МОК сцепились из-за России

Регионы

Старушка пыталась обчистить магазин по схеме из сериала
Раздевшаяся за 15 тысяч студентка пожаловалась на травлю
Мужчина расплатился за интим с подростком газетой
Взятки Хорошавину передавал Горбачев
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru