Киев утратил последнюю связь с Донбассом
Захарченко подчеркнул, что жители Донбасса давно живут в подобных условиях, и его решение – ответ Киеву. Он напомнил, что ДНР продавала уголь, но украинские активисты лишили республику этой возможности, заблокировав участки железной дороги.
Свою позицию по данному вопросу глава ДНР озвучил на пресс-конференции 3 марта. "Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине", – цитирует Захарченко РИА Новости.
Выставленный Донбассом ультиматум Киеву прокомментировали в Кремле. "В данном случае неспособность или нежелание Киева избавиться от этой транспортной блокады, конечно, вызывает недоумение", – цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Lenta.ru. Он добавил, что транспортная блокада ДНР мешает реализации минских соглашений и дестабилизирует ситуацию в целом.
ДНР объявила торговую блокаду Киевуhttps://t.co/ofyxKcFpjw pic.twitter.com/cNKb1cUOAa— МироваяПолитика (@mirpolitica) 3 марта 2017 г.
Напомним, железная дорога близ города Бахмут в Донецкой области была заблокирована украинскими активистами в начале февраля 2017 года. Киев объяснил, что это поможет "не допустить торговлю с сепаратистами". Вскоре Донбасс лишился железнодорожного сообщения в районе Авдеевки.
Певица подтвердила звание самой эпатажной на эстраде
Продюсер возмущен новой выходкой актрисы
Телевизионщики тайком сняли конфликт президента со своим стратегом
Жена Игоря Николаева пролила свет на свое состояние