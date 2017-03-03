Киев утратил последнюю связь с Донбассом

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил торговую блокаду Киеву. Он заявил, что это ответная мера на политику Украины по отношению к ДНР.

Захарченко подчеркнул, что жители Донбасса давно живут в подобных условиях, и его решение – ответ Киеву. Он напомнил, что ДНР продавала уголь, но украинские активисты лишили республику этой возможности, заблокировав участки железной дороги.

Свою позицию по данному вопросу глава ДНР озвучил на пресс-конференции 3 марта. "Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине", – цитирует Захарченко РИА Новости.

Выставленный Донбассом ультиматум Киеву прокомментировали в Кремле. "В данном случае неспособность или нежелание Киева избавиться от этой транспортной блокады, конечно, вызывает недоумение", – цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Lenta.ru. Он добавил, что транспортная блокада ДНР мешает реализации минских соглашений и дестабилизирует ситуацию в целом.

Напомним, железная дорога близ города Бахмут в Донецкой области была заблокирована украинскими активистами в начале февраля 2017 года. Киев объяснил, что это поможет "не допустить торговлю с сепаратистами". Вскоре Донбасс лишился железнодорожного сообщения в районе Авдеевки.