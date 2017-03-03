Володин отметил динамичное развитие отношений с Арменией

Российско-армянские отношения динамично развиваются во всех направлениях. Это касается как парламентского взаимодействия, так и сотрудничества в международных организациях – таких, как Парламентские ассамблеи СНГ и ОДКБ, заявил Вячеслав Володин. Спикер российского парламента встретился с президентом Армении Сержем Саргсяном.

Армения для России – стратегический партнер. Тем важнее развивать парламентское взаимодействие между двумя странами, заявил Вячеслав Володин.

"Мы исходим из того, что парламентская дипломатия должна подкреплять решения наших президентов, обеспечивать законодательное сопровождение", – подчеркнул спикер Госдумы на встрече с президентом Армении. По словам Володина, парламентское взаимодействие планируется развивать не только по форме, но и по содержанию.

Это первый парламентский визит в Армению для депутатов Госдумы VII созыва (они были избраны 18 сентября 2016 года). Серж Саргсян, в свою очередь, поздравил Володина с избранием на пост спикера Госдумы. "Уверен, что ваш большой опыт государственной деятельности принесет весомый вклад в развитие российско-армянских отношений", – сказал президент Армении.

"Ровно через месяц мы будем отмечать 25-летие установление дипломатических отношений между Россией и республикой Армения. Есть очень хорошие возможности подвести итоги, дать оценку состоянию отношений и наметить ориентиры на будущее", – сказал Саргсян. Армянский лидер выразил надежду на то, что визит парламентариев даст хороший импульс развитию двусторонних отношений.

В составе делегации российского парламента, которая прибыла 3 марта в Ереван – не только председатели трех думских комитетов, но и руководители региональных заксобраний. Это председатель Госсовета республики Крым Владимир Константинов и председатель Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бекетов. Ранее российские парламентарии встретились с председателем Национального собрания Армении Галустом Саакяном.