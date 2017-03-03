Володин обсудил в Армении Карабах
Вячеслав Володин прибыл в Армению с однодневным визитом. На 3 марта у спикера Госдумы запланировано сразу несколько встреч, в рамках которых он намерен обсудить широкий круг вопросов, в том числе, конечно, отношения между двумя странами. В рамках переговоров с Галустом Саакяном ожидаемо была затронута тема Нагорного Карабаха.
По словам Володина, Россия держит на постоянном контроле вопрос урегулирования конфликта в регионе. "Вы знаете, насколько Россия относится к этому внимательно, – отметил председатель нижней палаты российского парламента к армянскому коллеге. – И в рамках Венских договоренностей, и договоренностей, достигнутых в Санкт-Петербурге".Володин подчеркнул, что "многое сделано, чтобы этот конфликт максимально урегулировать, чтобы не было напряженности в Закавказье".
"Думаю, что только таким образом и только по такому пути надо идти, чтобы снять в целом напряжение", – добавил спикер Госдумы. Он напомнил, что урегулирование нагорнокарабахского конфликта находится "на постоянном контроле, мониторинге, учитывая, что такие вопросы не могут нас не беспокоить".
В состав российской делегации, помимо Вячеслава Володина, главы трех комитетов Госдумы – по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, по транспорту и строительству Евгений Москвичев, по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Сергей Гаврилов.Кроме того, спикера Госдумы сопровождают руководители законодательных органов власти ряда регионов.
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