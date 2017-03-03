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Политика

Выборы президента сделают еще прозрачнее

Фото: GLOBAL LOOK press\Michaela Begsteiger
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий отмену открепительных удостоверений при голосовании на президентских выборах. Инициатором принятия такой законодательной нормы стал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
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Изменения в закон "Об основных гарантиях избирательных прав граждан" уже согласованы с Центризбиркомом, сообщил сенатор. Принятие поправок послужит установлению прозрачности при голосовании.

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"Я не думаю, что открепительные удостоверения являются механизмом фальсификации, но у нас в обществе сложилось мнение, что это так. Выборы должны быть более прозрачными, опасения общества, если они имеются, должны быть учтены, даже если эти опасения излишни", – заявил Клишас.

По его словам, находящиеся не по месту регистрации граждане смогут не позднее, чем за три дня до голосования, подать по телефону или электронной почте заявку на голосование по месту пребывания в Центр обработки обращений, который сейчас создается Центризбиркомом.

Известно, что отмена открепительных удостоверений коснется не только президентских выборов, но и голосования на выборах других уровней.

Андрей Клишас также сообщил, что Центризбиркомом уже создается и находится в высокой степени готовности Центр обработки обращений, который позволит, в случае принятия соответствующего закона, голосовать на выборах без открепительных удостоверений.

Сейчас закон позволяет избирателю, если он в день голосования не имеет возможности прибыть на тот избирательный участок, где он включен в список избирателей, получить  в своей избирательной комиссии открепительное удостоверение и принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования.

Автор: Александр Комаров3 марта 2017, 13:21

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