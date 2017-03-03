Лондон перегнул палку в вопросе Крыма

МИД Великобритании несет ответственность за крах отношений Лондона с Москвой. Дипломатов обвинили в некомпетентности и утрате квалификации в работе с Россией.

За годы, прошедшие со времен холодной войны, МИД Великобритании разучился работать с Москвой. В результате Лондон не смог правильно оценить ситуацию с Крымом, уверен британский аналитик.

Доклад, опубликованный на днях комитетом по международным отношениям Палаты общин прокомментировал изданию Times замдиректора Королевского института оборонных исследований Джонатан Эйал. Эксперт считает, что британские дипломаты столкнулись с "атрофией знания" и утратой коллективной памяти. По его словам, как только угрозы времен гонки вооружений остались в прошлом, МИД сразу перестал интересоваться Россией.

"Не меньше десятилетия было очевидно, что с отношениями между Россией и Западом что-то не в порядке, но в связи с этим ничего не делалось", – цитирует издание Эйала. По его словам, реакция Лондона на украинские события и воссоединение Крыма с Россией наглядно продемонстрировала отсутствие компетенции у британских дипломатов.

Эксперт отметил, что в Лондоне просто не понимали, как много Крым исторически значит для России и насколько он для нее важен с эмоциональной точки зрения. "Мы не поняли, насколько все серьезно – и перегнули палку", – считает аналитик. Теперь же придется потратить как минимум десятилетие на подбор компетентных дипломатических кадров.

Комитет по международным отношениям Палаты общин ранее опубликовал доклад о состоянии отношений Великобритании и России. В нем рекомендуется наладить связи между Москвой и Лондоном, пришедшие в упадок после развала СССР.