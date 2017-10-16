Запад шокировали результаты выборов в Киргизии

Выборы в Киргизии привели к первой в современной истории страны мирной передаче власти. С существенным отрывом победил преемник действующего главы республики Алмазбека Атамбаева Сооронбай Жээнбеков. На Западе уже успели неприятно удивиться исходу народного волеизъявления, окрестив победителя "пророссийским".

Сооронбай Жээнбеков заручился поддержкой 53% пришедших на выборы граждан Киргизии. Его главного оппонента Омурбека Бабанова, тоже занимавшего ранее пост главы кабинета министров, известного бизнесмена и лидера парламентской фракции "Республика-Отчизна", поддержали около 36% избирателей. Жээнбекова с полной уверенностью можно назвать победителем: 17% – весьма существенный разрыв, который не изменится после подсчета оставшейся части голосов.

Западные СМИ восприняли победу Жээнбекова, который считается преемником уходящего президента Алмазбека Атамбаева, с явным удивлением. Как подчеркивает влиятельная газета The New York Times, победитель является "пророссийским" политиком. Издание сетует, что предварительные опросы общественного мнения перед выборами показывали довольно незначительный разрыв между кандидатами. "Ожидалось, что ни один из кандидатов не сможет преодолеть барьер в 50% голосов", – сокрушается газета.

При этом The New York Times напоминает читателям, что Киргизия – близкий военный союзник России. Американские эксперты утверждают, что при желании Бишкек можно оценивать как стратегический форпост влияния Москвы в Центральноазиатском регионе, где есть также интересы Вашингтона и Пекина.





В свою очередь аналитики в самой Киргизии не ожидают каких-то существенных изменений во внешнеполитической линии республики с избранием Жээнбекова. Они отмечают, что победивший кандидат – это "идеальный исполнитель", который продолжит политику Атамбаева.

Сооронбай Жээнбеков родился в 1958 году в селе Кара-Кульджа Ошской области. В 1983 году окончил Киргизский сельскохозяйственный институт имени К.И. Скрябина по специальности "зооинженер". В 2003-м окончил экономический факультет Киргизского аграрного университета по специальности "бухгалтер".

В начале своей трудовой деятельности работал школьным учителем. В апреле 2016 года был избран премьер-министром Киргизии.

