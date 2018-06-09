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Июнь 9, 2018
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Собчак в вате: самые странные наряды Премии МУЗ-ТВ

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8 июня в СК "Олимпийский" состоялась торжественная церемония награждения Премии МУЗ-ТВ. Ведущими мероприятия стали Максим Галкин, Настя Ивлеева, Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак. Кстати, наряд последней модные критики отчаянно отругали. Дескать, ее платье походило на комки ваты, и делало фигуру Ксении бесформенной.

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