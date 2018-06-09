Собчак в вате: самые странные наряды Премии МУЗ-ТВ

8 июня в СК "Олимпийский" состоялась торжественная церемония награждения Премии МУЗ-ТВ. Ведущими мероприятия стали Максим Галкин, Настя Ивлеева, Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак. Кстати, наряд последней модные критики отчаянно отругали. Дескать, ее платье походило на комки ваты, и делало фигуру Ксении бесформенной.