Собчак в вате: самые странные наряды Премии МУЗ-ТВ

8 июня в СК "Олимпийский" состоялась торжественная церемония награждения Премии МУЗ-ТВ. Ведущими мероприятия стали Максим Галкин, Настя Ивлеева, Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак. Кстати, наряд последней модные критики отчаянно отругали. Дескать, ее платье походило на комки ваты, и делало фигуру Ксении бесформенной.
Дмитрий не ожидал получить награду
Певица поразила сексуальным нарядом
Модельер обожает хорошеньких девушек
Популярный блогер, ставшая участницей прямой линии с президентом, раскрыла секрет красоты
Знаменитости расслабляются на "Кинотавре"
Футболисты продлили безвыигрышную серию
Артистка удивила нарядом
Актер появился на "Кинотавре"
В чем причина изменений во внешности украинского президента
В российской столице открылся международный форум "Развитие парламентаризма"
Артистка в истерике звала на помощь
Актриса сделала важное заявление
Телеведущая уже не может отрабатывать многочасовые концерты
Фанаты пришли в восторг от близости двух артистов