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Авг. 20, 2017
просмотры: 123

Елена Борщева восхитила маленькой дочкой

567

В Москве состоялся III Всероссийский Турнир среди фудстилистов и фудфотографов за кубок FOODSTYLE 2017. Автор и идейный вдохновитель проекта, продюсер, режиссер третий год подряд организовывает масштабный турнир за звание лучших фотохудожников в этой области. В гости к Ксении Островской пришло немало знаменитостей.

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