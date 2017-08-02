Кудрявцеву подозревают в расставании с мужем

На данный момент эффектная блондинка находится в отпуске на море и заодно поправляет здоровье. Подписчики звезды озадачены вопросом о том, куда подевался муж Леры Игорь Макаров. Кудрявцева всегда была в центре внимания. Будущая звезда начинала свою карьеру с подтанцовок и бэк-вокала у знаменитых артистов: Богдана Титомира, Евгения Осина, Игоря Саруханова. Мало, кто знает, что ее путь к славе был тернист. Игорь Верник помог харизматичной красавице попасть на телевидение. Не обошлось в этой истории и без слухов о романтических отношениях актера с девушкой. Dni.Ru сделали подборку фотографий Леры Кудрявцевой с ее мужчинами.