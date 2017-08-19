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Авг. 19, 2017
просмотры: 123

Моделей загнали в баню в Москве

567

 В столице состоялся нашумевший по всей России fashion-проект от Марии Резниковой FollowTheFabrika. Событие прошло на территории Squat 3/4. Это место представляет из себя бывшее здание Центральных бань, построенных в Театральном проезде в конце XIX веке Львом Кекушевым – соавтором "Метрополя" и многих купеческих особняков, которые принято причислять к кекушевскому модерну и считать предвесником модерна Шехтеля и Клейна.

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