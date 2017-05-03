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Май 3, 2017
просмотры: 123

Германика вывела дочь Октавию на подиум

567

В столице прошел III Международный благотворительный fashion-марафон #Отсердцаксердцу. В этот вечер светская Москва рукоплескала талантливым гостям из мира детства и юным участникам, которые презентовали свои успехи и блистали на подиуме в компании звезд.

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