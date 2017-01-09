Консула России нашли мертвым в запертой квартире в Афинах

Российского консула обнаружили мертвым в его квартире в Афинах, передает РИА Новости. По данным издания "Прото тема", дипломат не вышел на работу и не отвечал на звонки, после чего его коллеги совместно с полицией вскрыли дверь. Отмечается, что она была закрыта на ключ изнутри. В посольстве России в Греции подтвердили факт смерти дипломата. Телеканал CNN Greece уточняет, что речь идет о консуле Андрее Маланине. Ведется расследование причин его смерти.