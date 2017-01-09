Житель Пермского края застрелил товарища вместо кабана

69-летний житель города Добрянка подозревается в убийстве по неосторожности своего 52-летнего товарища. По данным следствия во время охоты на кабана мужчина выстрелил из карабина "Вепрь" в сторону. как он думал, животного. В результате его спутник получил смертельное ранение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебные экспертизы, а также продолжили сбор доказательной базы. Ведется установления всех обстоятельств произошедшего, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Пермскому краю.

