Очевидцы сообщили о пожаре в госархиве в центре Москвы

В экстренные службы Москвы поступило сообщение от очевидцев о пожаре в здании на улице Большая Дмитровка в центре столицы, где расположен Российский государственный архив социально-политической истории, передает Life.ru. Спасатели выехали на место происшествия. Информация о произошедшем уточняется.
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