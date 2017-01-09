Очевидцы сообщили о пожаре в госархиве в центре Москвы

В экстренные службы Москвы поступило сообщение от очевидцев о пожаре в здании на улице Большая Дмитровка в центре столицы, где расположен Российский государственный архив социально-политической истории, передает Life.ru. Спасатели выехали на место происшествия. Информация о произошедшем уточняется.