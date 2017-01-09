В США подозреваемый в убийстве беременной застрелил женщину-полицейского

Сотрудница полиции скончалась в больнице от огнестрельных ранений, которые получила на парковке рядом с торговым центром Walmart в американском городе Орландо, передает "Газета.ру". Стрельбу устроил 41-летний темнокожий местный житель Маркит Лойд, который ранее был объявлен в розыск по подозрению в убийстве 24-летней беременной женщины. Также сообщается о гибели помощника шерифа во время попытки задержания злоумышленника – он преследовал подозреваемого на мотоцикле и столкнулся с автомобилем.