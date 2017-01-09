Три этажа жилого дома горят на востоке Москвы

В одном из жилых домов по Сиреневому бульвару на востоке Москвы произошло возгорание. Пожар охватил три этажа здания, передает Life.ru. На место прибыли экстренные службы города. Спасатели приступили к тушению пламени, медики осматривают эвакуированных людей и оказывают им первую помощь. По предварительным данным, пострадал один человек.