Военный корабль США обстрелял иранские катера

К кораблю Военно-морского флота США Mahan в Ормузском проливе на высокой скорости подошли четыре катера Корпуса стражей исламской революции, передает РИА Новости. Сообщается. что иранские боевые корабли подошли к американскому эсминцу на расстояние в 800 метров. При этом западные СМИ утверждают, что катера не реагировали на радиосигналы и дымовой буй, который сбросил вертолет ВМС США. После этого Mahan открыл предупредительный огонь в сторону иранских кораблей. Всего было произведено три выстрела.

Примечательно, что это далеко не первый морской инцидент в районе Персидского залива. В частности, в августе 2016 года четыре военных катера Корпуса стражей исламской революции подошли к эсминцу Nitze в окрестностях Ормузского пролива на расстояние 275 метров. Американский военный корабль был вынужден изменить курс.