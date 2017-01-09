На севере Москвы найдено тело женщины с ранами на руках

В полицию обратился 23-летний москвич, который рассказал, что обнаружил тело матери в ванной в квартире на Ангарской улице на севере Москвы. "Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили труп 45-летней женщины с порезами на руках, а также предсмертную записку", – цитирует агентство городских новостей "Москва" представителя правоохранительных органов столицы. Молодой человек добавил, что женщина более 15 лет состояла на учете в психоневрологическом диспансере и неоднократно пыталась свести счеты с жизнью. Информация о происшествии уточняется.