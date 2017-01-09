Смертник на мусоровозе протаранил здание полиции в Египте

Террорист-смертник за рулем мусоровоза со взрывчаткой протаранил контрольно-пропускной пункт полиции в египетском городе Эль-Ариш, передает Associated Press. По поступающим данным, погибли по меньшей мере десять человек, ранены 22. Сообщается, что три этажа здания полиции обрушились в результате взрыва. Специалисты опасаются, что число погибших может вырасти по ходу разбора завалов. Известно, что мусоровоз был угнан несколькими днями ранее. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.