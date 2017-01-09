Назначен новый глава следственного департамента МВД

Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора юстиции Александра Романова заместителем министра внутренних дел страны. Правоохранитель занял пост главы следственного департамента ведомства, передает телеканал "360".
Глава МВД Владимир Колокольцев представил Романова личному составу. По его словам, новоиспеченный замминистра обладает хорошими моральными качествами и имеет большой стаж работы.
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Фотографии были опубликованы незадолго до Нового года и во время праздников