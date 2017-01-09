Замерзшей в Москве женщиной оказалась екатеринбурженка

Правоохранительные органы столицы установили личность замершей в городе женщины. Ею оказалась уроженка Екатеринбурга.
По предварительным данным, она жила на улице, так как не смогла найти пристанище в столице. Перед смертью женщина пыталась согреться около коллектора теплотрассы, передает РЕН ТВ.
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Фотографии были опубликованы незадолго до Нового года и во время праздников