Очевидцы сообщили о пожаре в "Москва-Сити"

В одной из башен комплекса "Москва-Сити" вспыхнул пожар. О происшествии сообщили очевидцы.

К международному деловому центру выехали сотрудники экстренных служб города, передает Life.ru. Спасателям не удалось обнаружить следы возгорания. "По предварительным данным, очевидцы приняли пар за дым", – сообщил собеседник агентства городских новостей "Москва".