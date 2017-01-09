Под Москвой замерзшая электричка заблокировала движение

Аномально низкая температура воздуха привела к перебоям в движении поездов в Подмосковье. Один из составов вышел из строя из-за мороза.
В результате происшествия были задержаны более 25 электричек и поездов. Отставание от графика составило порядка двух часов, передает Life.ru. В пресс-службе Октябрьской железной дороги инцидент не прокомментировали.
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