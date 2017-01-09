В вузе Санкт-Петербурга нашли тело преподавателя

Вечером 8 января в здании вуза на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге нашли тело преподавателя. По предварительным данным, мужчина свел счеты с жизнью.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Правоохранители устанавливают мотивы самоубийства, сообщили в пресс-службе ведомства.