В вузе Санкт-Петербурга нашли тело преподавателя

Вечером 8 января в здании вуза на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге нашли тело преподавателя. По предварительным данным, мужчина свел счеты с жизнью.
По факту происшествия проводится доследственная проверка. Правоохранители устанавливают мотивы самоубийства, сообщили в пресс-службе ведомства.
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