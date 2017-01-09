Москвичка зарезала собутыльника во время застолья

Правоохранительные органы столицы задержали женщину, которая подозревается в убийстве знакомого во время застолья. По предварительным данным, в ходе бытовой ссоры злоумышленница нанесла ему удар кухонным ножом.

Происшествие случилось по адресу: Булатниковская улица, дом 5, корпус 5. "Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире по указанному адресу с колото-резаным ранением обнаружен труп 56-летнего мужчины", – сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Смерть москвича наступила за пять часов до приезда полицейских. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", передает агентство городских новостей "Москва".

