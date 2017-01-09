Супруги из России разбились в ДТП в Швейцарии

В Швейцарии в результате ДТП погибла супружеская пара из России. Их автомобиль слетел со скользкой дороги и начал хаотично переворачиваться. Машина остановилась, пролетев 225 метров.

Супруги скончались на месте, двое их детей получили травмы различной степени тяжести, сообщает сайт "Комсомольская правда". Полиция ведет расследование.