Супруги из России разбились в ДТП в Швейцарии

В Швейцарии в результате ДТП погибла супружеская пара из России. Их автомобиль слетел со скользкой дороги и начал хаотично переворачиваться. Машина остановилась, пролетев 225 метров.
Супруги скончались на месте, двое их детей получили травмы различной степени тяжести, сообщает сайт "Комсомольская правда". Полиция ведет расследование.
Martigny-Combe : accident de circulation – 2 morts et 2 blessés https://t.co/IFSPM9f5Ku pic.twitter.com/ZsffWdEu8x— Police Valais (@PoliceValais) 8 января 2017 г.
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Фотографии были опубликованы незадолго до Нового года и во время праздников