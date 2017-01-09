Трое украинских солдат пропали на границе с Донбассом

В пресс-центре штаба украинской силовой операции в Донбассе сообщили об исчезновении трех солдат у линии разграничения. Бойцы не выходят на связь с 8 января.

"Трое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения. На данный момент связь с ними отсутствует", – говорится на странице пресс-центра в социальной сети Facebook. Ведутся поиски пропавших солдат.