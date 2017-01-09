В Иркутске от отравления погибли два человека

В Иркутске во время новогодних каникул скончались два человека. Предполагалось, что они отравились "Боярышником", но позже эта версия была опровергнута.

"Два человека, которые умерли за время новогодних выходных, были из вновь доставленных. Анализы не подтвердили наличие метанола в их крови", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря областного Министерства здравоохранения Татьяну Шкурскую. Врачи устанавливают причину смерти.