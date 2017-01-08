Журналист Вадим Речкалов умер в 52 года

На 53-м году жизни скончался известный российский журналист Вадим Речкалов, передает "Московский комсомолец". В разное время он работал в "Общей газете", "Московских новостях" и "Известиях", а также был обозревателем в "Московском комсомольце". Речкалов известен благодаря освещению громких и резонансных тем, таких как дело об убийстве журналистки Анны Политковской, а также смерть Сергея Магнитского. Также журналист неоднократно бывал в горячих точках – В Чечне и Южной Осетии. За освещение военной тематики Вадим Речкалов удостоен ряда профессиональных журналистских наград.