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17:06
8 января 2017
просмотры: 123

Журналист Вадим Речкалов умер в 52 года

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На 53-м году жизни скончался известный российский журналист Вадим Речкалов, передает "Московский комсомолец". В разное время он работал в "Общей газете", "Московских новостях" и "Известиях", а также был обозревателем в "Московском комсомольце". Речкалов известен благодаря освещению громких и резонансных тем, таких как дело об убийстве журналистки Анны Политковской, а также смерть Сергея Магнитского. Также журналист неоднократно бывал в горячих точках – В Чечне и Южной Осетии. За освещение военной тематики Вадим Речкалов удостоен ряда профессиональных журналистских наград.

17:54
8 января 2017
просмотры: 123

Водолазы ищут пропавшего под Петербургом ребенка

567
17:15
8 января 2017
просмотры: 123

Организатора акции "В метро без штанов" задержали в Москве

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15:34
8 января 2017
просмотры: 123

Первые фото с места наезда грузовика на людей в Иерусалиме

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15:23
8 января 2017
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14:55
8 января 2017
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8 января 2017
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13:08
8 января 2017
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12:16
8 января 2017
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11:53
8 января 2017
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11:22
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