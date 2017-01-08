Первые фото с места наезда грузовика на людей в Иерусалиме

Сообщается, что грузовик, за рулем которого был неустановленный мужчина, совершил наезд на толпу людей в Иерусалиме. В Сети появились первые фотографии с места происшествия. На снимках виден сам грузовик, лежащих на земле людей и сотрудников экстренных служб города, прибывших на место ЧП.
BREAKING NEWS: At least 15 injured in Palestinian ramming attack near Jerusalem just now, terrorist was shot. pic.twitter.com/DqyziW2pED— Israel News Feed (@IsraelHatzolah) 8 января 2017 г.
На лобовом стекле автомобиля видны дырки от пуль. Сообщается, что водитель был застрелен на месте. Также, согласно последним данным, в результате наезда 15 человек пострадали, четверо погибли.
#BREAKING: Terror attack— AlwaysActions (@AlwaysActions) 8 января 2017 г.
In jerusalem Israel, kills 4
��@Mdais�� #Jerusalem pic.twitter.com/PTlFpuCO9n
Новый год стал для 36-летнего американца поводом подвести промежуточные итоги
Ирина Геращенко перепутала Россию и Евросоюз, говоря об ущербе от санкций
С 2018 года новое вооружение уйдет в серийное производство
Очевидец снял. как житель Минска отрабатывает удары на ворсистом спарринг-партнере