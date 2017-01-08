В Башкирии ребенок умер после катания с горки

Трагедия со смертью ребенка произошла в башкирском городе Давлеканово. Предварительно удалось установить, что пятилетний мальчик 3 января катался на горке, где ударился головой. "Мать мальчика утверждает, что медицинским персоналом больницы города Давлеканово была недооценена тяжесть состояния ее сына. Впоследствии ребенка перевезли в республиканскую больницу в Уфу, однако, несмотря на оказанную там медицинскую помощь, ребенок скончался", – цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы Следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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