На трассе под Петербургом загорелся грузовик

Сообщение о возгорании, возникшем на Пулковском шоссе под Санкт-Петербургом, поступило в Главное управление МЧС по городу в 11:43. Согласно данным экстренных служб, грузовик MAN загорелся перед автозаправкой "Кирши", передает Life.ru. На место прибыли сотрудники МЧС, которые приступили к тушению пожара.
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