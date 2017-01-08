На трассе под Петербургом загорелся грузовик

Сообщение о возгорании, возникшем на Пулковском шоссе под Санкт-Петербургом, поступило в Главное управление МЧС по городу в 11:43. Согласно данным экстренных служб, грузовик MAN загорелся перед автозаправкой "Кирши", передает Life.ru. На место прибыли сотрудники МЧС, которые приступили к тушению пожара.