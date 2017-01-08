Аномальные морозы задержали сотню рейсов в Москве

В диспетчерских службах столичного авиаузла подчеркнули. что аэропорты Москвы работают, не допуская ухода самолетов на запасные аэродромы. Тем не менее, возможны кратковременные задержки рейсов, причем как на вылет, так и на прилет. Объясняется это необходимостью обработки взлетно-посадочных полос и самих лайнеров противообледенительными веществами. Ситуация осложняется тем, что в районах расположения столичных аэропортов температура воздуха продолжает опускаться.

"Наземные аэродромные службы переведены на усиленный режим работы", – цитирует "Интерфакс" представителя авиадиспетчерских службах столичного авиаузла. "Местами на аэродромах температура воздуха уже опустилась до отметки в минус 30 градусов и продолжает снижаться. Тем не менее, видимость достаточная для взлета и посадки. С этим нет проблем", – добавил он.

