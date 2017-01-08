В Ижевске под тяжестью снега обрушилась крыша дома

Под тяжестью снега крыша четырехэтажного жилого дома в Ижевске обрушилась на площади 80 квадратных метров, передает РИА Новости. Сообщается, что в результате инцидента никто из жильцов не пострадал. Однако было нарушено теплоснабжение восьми квартир, в которых проживают 33 человека. В дальнейшем теплоснабжение удалось полностью восстановить. В течение дня планируется провести работы по ремонту поврежденной кровли.