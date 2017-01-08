На Кутузовском проспекте в Москве произошло смертельное ДТП

Возле дома 57 по Кутузовскому проспекту на западе Москвы произошло смертельное ДТП. "Водитель автомобиля Infiniti вылетел на встречную полосу движения, в результате чего произошло лобовое столкновение Infiniti с автомобилем Suzuki", – цитирует агентство городских новостей "Москва" представителя пресс-службы столичного главка ГИБДД. Оба водителя получили травмы, пассажир одной из иномарок погиб. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
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